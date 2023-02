Véhicules électriques: une nouvelle borne pour recharger sa voiture en 15 minutes

Les propriétaires de véhicules électriques pourront bientôt recharger leurs voitures en 15 minutes grâce à une nouvelle borne de recharge rapide conçue par FLO.

Le fabricant québécois de bornes de recharge a annoncé mardi le lancement de sa borne rapide FLO Ultra. Cette dernière devrait être mise en service à partir de 2024, a-t-il été précisé par communiqué.

«La demande et les ventes de véhicules électriques dépassent toutes les attentes de l'industrie et devraient maintenant dépasser plus de 45 % des ventes de véhicules utilitaires légers aux États-Unis d'ici 2030», a déclaré Nathan Yang, vice-président et chef de la direction des produits chez FLO.

FLO affirme que cette nouvelle borne pourra recharger la plupart des véhicules électriques à 80 % en 15 minutes avec une puissance allant jusqu'à 320 kW en utilisant le partage d'énergie dynamique. La puissance pourra même atteindre jusqu'à 500 kW avec plusieurs bornes de recharge de véhicules électriques connectées ensemble.

Visuellement, la borne FLO Ultra est très différente de ce qu’a conçu jusqu’à présent l’entreprise. Elle est aussi dotée de deux ports de charge dans un boîtier en aluminium.

«La conception flexible et modulaire du modèle FLO Ultra permet de recharger d'un côté ou des deux côtés et en stationnement en parallèle ou en rangées pour la recharge», a ajouté Nathan Yang.

Un système de gestion des câbles motorisé devrait également être mis en place, une fois breveté. Ce système garde les câbles hors du sol tandis que sa portée étendue permet de recharger, peu importe le positionnement du port du véhicule. Les câbles seront aussi plus légers et plus faciles à manœuvrer.