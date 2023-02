Vendeur de drogue tué dans Hochelaga: un Montréalais écope d'une peine de 10 ans

Un Montréalais coupable d’avoir participé à l’homicide d’un vendeur de drogue du quartier Hochelaga a finalement écopé de 10 ans de pénitencier.

« Bardia Gorji a été retrouvé par hasard, à demi-nu, dans une zone industrielle d’Anjou. Il était semi-conscient, portait de graves blessures et était incapable de se tenir debout », indique le résumé des faits dans le dossier de Samir Drissi-Atmani.

Devant les proches de M. Gorji présent dans la salle d’audience, l’accusé de 31 ans a ainsi écopé de 10 ans d’incarcération pour homicide involontaire, en lien avec son crime commis en juillet 2020.

À l’époque, la victime s’était fait donner rendez-vous avec une personne. Signe qu’il sentait que quelque chose pourrait lui arriver, il aurait prévenu que « s’il ne revenait pas dans l’heure suivante, il fallait conclure que quelque chose lui était arrivé ». Et c’est malheureusement ce qui est arrivé, puisqu’il a été violemment battu avant d’être abandonné presque mort. Il a été transporté à l’hôpital mais ses blessures étaient si graves qu’il a fini par décéder un peu plus de trois semaines plus tard, laissant dans le deuil sa conjointe et ses enfants, entre autres.

Séquestré

Selon le résumé des faits, Drissi-Atmani n’a pas participé lui-même au passage à tabac de la victime. Il aurait plutôt été la chercher après coup, pour la ramener chez lui, pour la séquestrer dans le domicile, attaché à un fauteuil, avant de finalement l’abandonner dans le secteur Anjou.

« [L’accusé] affirme que M. Gorji ‘saignait d’un peu partout’, indique le résumé des faits. Il l’a mis dans le bain tout habillé avec de la glace. Il avait les paupières boursoufflées et des bosses. »

Après avoir abandonné la victime presque morte, Drissi-Atmani s’est enfui à Toronto en train, puis en Colombie-Britannique. Fait à noter, les policiers ont fait appels à un agent d’infiltration afin de le coincer, près d’un an plus tard.

Considérant la détention préventive, il reste à Drissi-Atmani 8 ans à purger.