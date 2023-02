Voici pourquoi Desjardins est un employeur de choix

Actuellement, les ressources humaines de diverses entreprises doivent relever différents défis, notamment en raison de la rareté de la main-d’œuvre. Certaines entreprises savent rester particulièrement attrayantes et proactives sur le marché du travail comme Desjardins, le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord.

Avec plus de 58 000 employés* et ses bureaux à travers le pays, Desjardins est reconnu comme un employeur d’envergure offrant la possibilité de réaliser de grands projets.

Offrant quelques 800 types d’emploi, l’entreprise propose un milieu de travail bienveillant et stimulant qui facilite l’équilibre entre travail et vie personnelle.

Un employeur bienveillant

Même si Desjardins est une grande organisation, elle est d'abord un employeur humain qui a à cœur le bien-être de ses employés. Les conditions de travail proposées visent d'ailleurs à contribuer à leur épanouissement dans toutes les sphères de leur vie.

L'importance de la conciliation travail et vie personnelle

Dès la première année, Desjardins offre à ses employés quatre semaines de vacances flexibles, ce qui leur permet de planifier leurs congés en fonction de leurs besoins personnels et familiaux. De plus, quand le poste le permet, le télétravail est aussi possible. Cette flexibilité permet aux employés de concilier efficacement leur vie professionnelle et personnelle.

« L’une des valeurs que j’apprécie le plus de mon entreprise, c’est la conciliation vie professionnelle/familiale. C’est ce qui me permet de pouvoir profiter de ma petite famille et de lui consacrer du temps », confie Marie Samuelle Bernier Boily, conseillère en Gestion de patrimoine (Représentante en épargne collective Desjardins Cabinet de services financiers inc.).

Et si la cigogne fait son apparition, l'organisation allège la charge financière qu'implique l'arrivée d'un nouveau-né en octroyant des prestations supplémentaires pour congés parentaux. Moins de temps à calculer et plus à câliner!

Moyens pour investir dans sa santé et son bien-être

Desjardins s'engage à favoriser le bien-être de ses employés et leur propose différentes solutions. L'entreprise offre notamment un programme de remboursement des frais favorisant la santé, le bien-être et la conciliation travail/vie personnelle, pouvant atteindre 600 $ par année, jusqu'à 1 000 $ de remboursement en équipement ergonomique et informatique pour le télétravail, ainsi qu’une assurance collective dont l’option de base est payée à 100 % par l’employeur.

Un programme d’aide aux employés (PAE) pour du soutien psychologique, juridique et financier, ainsi que la télémédecine sont également mis à la disposition des employés et de leur famille immédiate.

Rémunération concurrentielle

Desjardins offre bien plus qu'un salaire concurrentiel! En plus des conditions de travail mentionnées précédemment, Desjardins octroie un boni annuel, en fonction de ses résultats, au moyen duquel on reconnaît la contribution des employés aux résultats du Mouvement et offre également un régime de retraite à prestations déterminées qui procure un revenu garanti pour toute la durée de la retraite.

Un environnement de travail plus que stimulant

Quelle que soit la catégorie d’emploi, l’organisation souhaite avant tout voir s'épanouir ses employés au sein de l'entreprise. Cela se traduit par de multiples possibilités de carrière ou de changement, selon les envies et priorités de chacun.

« Dès les premiers mois, un plan de carrière a été établi avec ma gestionnaire. Il est révisé chaque année pour tenir compte de mes désirs. Le fait de se savoir soutenu par la direction incite à grandir au sein de l’organisation », explique Loïc Allanet, conseiller en finances personnelles.

Des solutions sont aussi offertes pour évoluer dans l'entreprise : mentorat par une personne inspirante, formations linguistiques et en leadership et remboursement des frais liés aux études.

Ce que les employés disent de leur travail « Pour moi, travailler en TI chez Desjardins, ça veut dire avoir des outils qui sont constamment à jour, qui reflètent les tendances et qui sont sécuritaires. » - Philippe Ouellette En savoir plus « Ce que j’aime de mon travail, c’est de pouvoir accompagner mes membres dans leurs projets de vie. De pouvoir aussi les conscientiser sur leurs habitudes de vie financières et de leur apporter des solutions toujours clés en main. » - Véronic Bilodeau En savoir plus « Chez Desjardins, on ne partage pas que des conseils financiers: on cultive un esprit de communauté; on renforce un sentiment d’appartenance et d’ouverture aux autres. » - Yvan Sawadogo En savoir plus

Des valeurs qui donnent du sens

Les valeurs de Desjardins sont liées à sa nature coopérative. Elles guident les employés, les gestionnaires et les membres des conseils d'administration dans leurs décisions. L'organisation prend donc activement part au développement socioéconomique dans le but de contribuer au partage de la richesse et au développement durable avec l’entraide et la bienveillance comme valeurs.

Avec des projets de grande envergure comme le Fonds du Grand Mouvement et le Programme Tous engagés pour la jeunesse, Desjardins a un impact fort sur les diverses collectivités.

Également engagée en finance responsable, Desjardins souhaite accélérer la transition vers une économie plus durable, notamment en accompagnant ses membres et sa clientèle, tout en mobilisant ses partenaires dans cet objectif.

Quelques prix remportés par Desjardins

*En date du 30 septembre 2022.