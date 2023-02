50e anniversaire: weekend nostalgique pour les Saguenéens de Chicoutimi

Dans le cadre de leur 50e anniversaire, les Saguenéens de Chicoutimi ont tenu un weekend des anciens pour faire revivre la grande histoire du club. Après avoir retiré le numéro 23 de Steve Gosselin, vendredi, une quarantaine d’anciens joueurs des « Sags » se sont rassemblés le temps d’un duel divertissant, samedi. La recrue Maxim Massé en a aussi profité pour réussir son tout premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ. Toutefois, la défaite de dimanche face au Drakkar de Baie-Comeau a laissé une tache sur la belle fin de semaine des Bleus. Les cinq buts des représentants de la Côte-Nord ont scié les jambes des « Sags ».

Ils se sont démarqués

Maxim Massé

Photo courtoisie, lhjmq.qc.ca

3 matchs | 5 buts | 0 passe | 5 points

Marek Beaudoin

Photo courtoisie, lhjmq.qc.ca

3 matchs | 2 buts | 2 passes | 4 points

Fabrice Fortin

Photo courtoisie, lhjmq.qc.ca

3 matchs | 2 buts | 1 passe | 3 points

Sous la loupe

Maxim Massé

Photo Roger Ganon

En plus d’avoir inscrit son premier triplé en carrière dans la LHJMQ, vendredi, le jeune prodige de 16 ans a atteint le plateau des 25 buts cette saison.

Ce qu’ils ont dit

« On voulait encore plus renforcer le lien avec les anciens, et comme organisation, c’étaient des moments fabuleux. Les fans ont compris à quel point c’est un privilège d’avoir un club junior dans la région. »

- Serge Proulx, directeur des opérations de l’équipe, après le weekend des anciens.

« Ce n’est pas sur la planche à dessin qu’on a de la difficulté, c’est avec notre préparation mentale. On va faire des changements pour amener de la compétition à l’interne. »

- Yanick Jean, entraîneur-chef des Saguenéens, après la défaite contre le Drakkar de Baie-Comeau, dimanche.

L’horaire de la semaine