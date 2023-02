HOELSCHER, Fred



Frederick "Fred" Hoelscher, fils de feu Adolf Hoelscher et feu Lily Luckhaus, né à Saint-Boniface le 31 décembre 1934, a rendu l'âme paisiblement dans son sommeil à Beloeil le 2 février 2023.Fred était un entrepreneur astucieux qui a consacré sa vie aux deux compagnies dont il était très fier, l'une d'elle, Montreal Reefer Service qu'il détenait avec ses frères et l'autre, Trans Artik Inc. avec ses enfants. Fred, amoureux de la nature, a vécu plusieurs années sur sa fermette, à voguer à bord de son bateau, à apprécier la tranquillité à son chalet et à voyager en autocaravane.Il laisse dans le deuil sa femme Claire Pouliot, ses enfants Susan, Kathleen (Ivor), Dean et Louise, ses beaux-enfants Mario (Carole), Marie-Chantal (Pierre) et feu Manon, ainsi que ses frères feu Ralph, Herman et Herb et ses soeurs Vera et Ursula.La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du CHSLD Marguerite-Adam.Une célébration en hommage à sa vie sera tenue au printemps 2023.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.com