1+1+1: un vieux rêve qui se réalise

Découverte sur les ondes de MusiquePlus au milieu des années 1990, Yanie Dupont-Hébert n’a pas pris le chemin le plus court pour atteindre son objectif de faire du cinéma. Après avoir beaucoup travaillé pour la télévision depuis 20 ans, elle réalise enfin un vieux rêve en tournant son premier long métrage, 1+1+1.

« J’ai fait mes études en cinéma, mais la vie m’a proposé plein de belles choses, confie l’ancienne animatrice et reporter de MusiquePlus, rencontrée aujourd'hui sur le plateau de tournage de 1+1+1, à L’Île-Bizard.

« Je me suis retrouvée à faire de la télé, puis du documentaire. J’ai même fait le tour du monde. Puis, il y a quelques années, je me suis dit : “C’est du cinéma que tu voulais faire, toi ?’’ J’ai donc recommencé en bas de l’échelle en tournant des courts métrages. Avec le recul, je pense que c’est une bonne chose parce que je sens que j’ai quelque chose à dire aujourd’hui. J’ai de l’expérience de vie que je n’avais pas à l’époque. »

Adapté librement du livre Roman de l’été, de Grégory Lemay, 1+1+1 nous amène dans l’intimité d’une famille reconstituée qui doit apprendre à vivre ensemble pendant quelques jours de vacances, dans un chalet sur le bord de l’eau.

Le film que la réalisatrice décrit comme « une dramédie » est centré autour d’un trio composé d’une auteure (Noémie Yelle), de sa fille de 13 ans (Irlande Côté) et du nouveau beau-père de celle-ci (Victor Andres Trelles Turgeon).

« C’est une histoire d’amour, mais de plusieurs amours, exprime Yanie Dupont-Hébert. Il y a l’amour entre cette mère et sa fille, l’amour entre le beau-père et sa belle-fille, mais aussi l’amour de soi. Les trois personnages doivent dealer avec quelque chose qu’ils sont en train de vivre pour pouvoir devenir une famille. »

Un vrai cadeau

Yanie Dupont-Hébert a confié le rôle principal de son film à l’actrice Noémie Yelle après l’avoir rencontrée dans une fête chez une amie commune.

« Je l’ai vue et je me suis dit : “c’est elle, le personnage’’. Je ne voyais pas d’autre possibilité », se souvient-elle.

Heureusement, la principale intéressée a eu un coup de cœur pour le personnage.

« C’est un vrai cadeau que m’a fait Yanie en m’offrant ce rôle, admet Noémie Yelle. Maintenant, c’est à moi d’être à la hauteur de ses attentes. Je ne peux pas la décevoir. Heureusement, c’est un personnage que j’aime beaucoup et qui me ressemble à plusieurs égards. C’est une mère d’une adolescente de 13 ans, et moi, j’ai trois enfants, dont deux qui ont à peu près cet âge. Parfois, je suis à la maison et j’ai l’impression de jouer des scènes du film ! Je dirais que c’est une mère très sensible et passionnée comme moi. »

Le tournage de 1+1+1 se poursuit pour encore quelques semaines. Le film devrait prendre l’affiche l’an prochain.