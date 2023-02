BERGERON, Lionel



À l'hôpital Pierre-Boucher, à l'âge de 90 ans, le 5 février 2023, est décédé monsieur Lionel Bergeron, résidant de Beloeil, époux de feu Céline Neault, fils de feu Samuel et de feu Florence Bergeron.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Roger Lepage), Chantal (Daniel Beauchamp), Line (Serge Bilodeau) et Luc (Martine Vézina), ses petits-enfants et leurs conjoints: Émilie, Nadine, Marie-France, Véronique; Karine, Marie-Ève; Samuel, Laurie-Anne et Hugo, ses neuf arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Cécile, Éliane, Martial (Mance), Laurier (Madeleine), Victor (Jacqueline) et Yvon (Céline), ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Guy (Brigitte), feu Georges (Ghislaine), Louis (Françoise) et Julienne (Jean-Noël) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier les équipes médicales des hôpitaux Honoré-Mercier et Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués au cours des dernières années.La famille recevra les condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 16 février 2023 entre 16h et 21h, ainsi que dès 9h le vendredi 17 février 2023, suivi des funérailles à 11h en la chapelle de l'endroit et d'un goûter entre parents et amis. La mise en place de l'urne au columbarium de St-Matthieu prendra place à une date ultérieure, en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Laure-Gaudreault.