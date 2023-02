CAMDEN, Lucille (Cournoyer)



Le 18 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Lucille Camden (Counoyer), épouse de M. Raoul Cournoyer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses 3 enfants, Lucie (Claude) Michel (France) et Louise (Steve), ses 4 petits-enfants, Sébastien, Marie-Ève, Josianne et William et ses 5 arrière-petits-enfants Juliette, Étienne, Laurent, Nathan et Olivia. Elle laisse aussi dans le deuil, sa soeur feu Denise (feu Marc), Reina (feu Marcel), son frère Richard (Louise) ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée le samedi 18 février 2023 de 9h à 11h à7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2Une cérémonie suivra à 11h à la chapelle du salon funéraire.