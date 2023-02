LAURENDEAU, Yves G



À son domicile, le 26 janvier 2023 à l'âge de 85 ans, est décédé M. Yves G Laurendeau, époux de Mme Suzanne Handfield, demeurant à Mont St-Hilaire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Éric, Lucie (René Michel) et Alain (Chantal Barrette), ses petits-enfants : Patrick Boulanger, Laurent Boulanger, Mylène Laurendeau, Cassandra Laurendeau, Louis-Philippe Laurendeau, Pierre-Olivier Laurendeau, Sarah Michel et leurs conjoints (es) ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille Laurendeau vous accueillera samedi le 25 février 2023 de 13h à 17h.à la :STE-MADELEINE, QC, J0H1S0450-795-3395www.residencefunerairejodoin.ca