TANGUAY, Normand



13 juillet 1952 - 4 février 2023C'est avec grande tristesse que la famille annonce le décès de leur frère bien-aimé Normand, âgé de 70 ans, survenu le 4 février 2023 au CHSLD Marie-Rollet.Il laisse dans le deuil sa soeur Nicole et son frère Robert, ses trois neveux Nicolas, François et Jean-Marc ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à offrir ses sincères remerciements au personnel du CHSLD Marie-Rollet qui en ont pris grand soin pendant 5 ans.Des dons en sa mémoire au CRDITED de Montréal seraient appréciés.