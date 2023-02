Brock Purdy passera finalement sous le bistouri

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco Brock Purdy s’est résigné à subir une opération à son coude droit.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network, mercredi.

La jeune sensation de 23 ans s’est blessée pendant le premier quart de la finale de l’Association nationale, un revers de 31 à 7 contre les Eagles de Philadelphie. Quels jours après ce duel, il a été révélé que Purdy devrait subir l’opération de type Tommy John. L’athlète voulait cependant obtenir une seconde opinion médicale avant de passer sous le bistouri, ce qu’il fera finalement le 22 février prochain.

Purdy devrait être de retour à 100 % avant la tenue du prochain camp d’entraînement des «Niners», où il sera en compétition avec Trey Lance pour le poste de partant du club californien.

Le tout dernier choix du plus récent repêchage de la NFL représente l’une des plus belles histoires du circuit en 2022. Il a été envoyé dans la mêlée lors de la 13e semaine d’activités, après que Jimmy Garoppolo et Lance soient tombés au combat. Il a ensuite connu la victoire pendant huit matchs de suite, jusqu’à ce que les Eagles mettent fin à son conte de fées.