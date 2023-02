«C'est un chauffeur que je n'ai jamais vu»

Tous les matins, Aurélie Laprade embarque sur l’autobus de la STL pour se rendre au travail, mais mercredi matin, elle a été témoin d’un évènement troublant.

• À lire aussi: Tragédie dans une garderie de Laval: «On va être là si on peut aider», dit Trudeau

• À lire aussi: Tragédie de Laval: encore un homme qui pète les plombs... pourquoi?

Elle s’est livrée à Sophie Thibault au TVA Nouvelles de 18h.

«Quand j’ai levé les yeux vers la garderie, j’ai vu l’autobus complètement entré dans la garderie», dit-elle. «L’autobus était déjà rentré dans la garderie, on voyait un peu l’arrière de l’autobus et on voyait qu’il était enligné dans la salle de jeu.»

AFP

Mme Laprade explique qu’étant une passagère régulière de l’autobus de la ligne 151 de la STL, elle reconnaît souvent les mêmes chauffeurs, mais pas cette fois.

«Ce n’est pas un chauffeur que j’ai l’habitude de voir, lui, je ne l’avais jamais vu», explique-t-elle, faisant référence à l’accusé, Pierre Ny Saint-Amand, 51 ans.

Mme Laprade raconte qu’elle est arrivée à l’arrêt d’autobus plus tard qu’à l’habitude. Au moment de son arrivée, l’autobus avait déjà percuté la garderie.

«Quand je suis arrivée, j’ai vu un papa sortir avec ses deux filles», dit-elle. «Tout est arrivé par après, mais il y avait déjà la police.»

Mme Laprade estime par ailleurs qu’aucun usager n’était à bord de l’autobus.

«Je ne peux pas l’affirmer hors de tout doute, mais je suis pas mal certaine qu’il n’y avait pas d’usager dans l’autobus», dit-elle. «Le dernier arrêt de la ligne est devant la garderie et après, le chauffeur doit faire le tour du rondpoint qui est devant la garderie pour nous ramasser au premier arrêt.»