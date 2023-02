Cocktail météo attendu jeudi dans le sud du Québec

Les Québécois devraient profiter du temps relativement beau mercredi avant l’arrivée d’un système dépressionnaire porteur d’un cocktail météo qui déferlera sur le Québec dès jeudi.

À Montréal et ses envirions, on prévoit un temps plus nuageux, amis le températures seront au-dessus de normales de saison avec des maximales de 3°C.

De la faible neige intermittente risque de tomber dans les secteurs du centre du Québec, notamment en Estrie et à Québec.

En revanche, l’est de la province verra plus d’éclaircies avec une alternance de soleil et de nuages, même s’il fera plus froid, puisque les mercure sera à la baisse.

À partir de jeudi après-midi, un mélange de précipitations avec de la neige e et de la pluie verglaçante affectera plusieurs régions de la province.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial sur cette dépression sur le sud du Québec à partir de jeudi soir jusqu’à vendredi en matinée.

Le verglas risque de rendre la chaussée glissante, ce qui ne manquera pas de rendre l’heure de pointe difficile sur les routes jeudi et soir et vendredi matin.

«Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacées, glissantes et dangereuses», a ajouté l’agence fédérale.