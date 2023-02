«Corps titan»: reconstruction miraculeuse

Victime d’un accident de vélo, Audrey Talbot a flirté avec la mort. Corps titan (titre de survie) raconte avec précision, humour et résilience, sa reconstruction miraculeuse.

En tournée, après avoir été présentée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, à Montréal, en 2021 et 2022, la pièce est à l’affiche jusqu’à samedi à La Bordée.

Le 28 mai 2013, en allant répéter chez une copine, près de la rue Molson, dans la métropole, Audrey Talbot, active dans le théâtre pour jeune public, a été heurtée par un camion. Fractures à la jambe, au bassin et à la clavicule, elle est en morceaux. Les policiers, qui arrivent sur les lieux, sont convaincus qu’elle est décédée.

Sur son lit d’hôpital, après de nombreuses opérations, Audrey Talbot n’a aucun souvenir de cet accident. Son dernier, c’est un pain aux bananes qu’elle avait cuisiné.

Avec réalisme

Une fois rétablie, elle décide de partir à la recherche des intervenants, policiers, premiers répondants, pompiers, personnel de l’urgence et chirurgiens afin de savoir ce qui s’est passé.

« Les gens me posaient des questions sur l’événement et je trouvais ça épouvantable de ne pas pouvoir y répondre. Je voulais remettre en place les morceaux du casse-tête et me réapproprier mon histoire », a-t-elle raconté, lors d’un entretien.

Entourée de Francis Ducharme, Catherine Larochelle, Papi Maurice Mbwiti et Sylvie Potvin, qui interprètent plusieurs personnages, Audrey Talbot raconte sa longue et miraculeuse traversée.

Les deux heures, sans entracte, de Corps titan passent en un coup de vent. C’est très bien raconté. C’est vrai et c’est concret. On est happé par cette histoire.

Corps titan est un hommage à ces gens qui sont intervenus et qui lui ont permis de survivre à ce terrible accident.

« Ces gens ont changé ma vie. Ils m’ont donné la force, le courage, l’élan et le sourire, lors de mon hospitalisation. J’ai aussi changé la leur aussi. Ces gens, qui interviennent, ont rarement des nouvelles des patients lorsqu’ils quittent l’hôpital. Ce spectacle montre la portée de leur dévouement », a-t-elle fait remarquer.

Sur les planches, Audrey Talbot replonge, avec réalisme, dans les étapes de sa reconstruction et sa recherche d’autonomie. Sa peine, ses peurs, ses joies et ses questionnements. C’est réussi et c’est à voir.