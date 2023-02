COVID-19: les hospitalisations de retour à la hausse au Québec

Les hospitalisations sont de nouveau en hausse au Québec après une baisse qui aura duré un mois, et quatre nouveaux décès ont été rapportés.

Le dernier bilan de la Santé publique fait état de 1385 personnes qui occupent un lit d’hôpital, dont 438 en raison de la COVID-19 (+15). Les hospitalisations sont en hausse pour la première fois depuis début janvier.

Parmi les quatre nouveaux décès, trois sont survenus il y a entre deux et sept jours et un il y a plus de sept jours.

Aussi, 612 nouvelles infections ont été détectées dans les centres de dépistages et 29 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement dans la journée de mardi.

De plus, 1806 travailleurs sont absents en raison de la COVID-19 que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultats.