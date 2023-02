BOURGON, Robert



À l'Hôpital Ste-Anne de Bellevue, le 18 janvier, est décédé Robert Bourgon à l'âge de 95 ans, époux de feu Thérèse Laporte.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Serge), Réjean et Réal (Marie-Anne), ses petits-enfants : Nicholas (Lyne), François, Carl (Cynthia), Jimmy (Claudia), Mathieu (Bianca), Charlène (Alexandre) et Simon (Annie), ses 11 arrière-petits-enfants : Josh, Emrick, Kyle, Kane, Vincent, Milo, Jason, Noémie, Yoan, Emmanuelle, Anne, son frère Jean-Paul ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier tout le personnel exceptionnel de l'Hôpital Ste-Anne pour leurs bons soins, leur dévouement et attentions dispensés au cours des dernières années.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 février de 13h00 à 16h00 suivi d'une petite cérémonie au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien, Montréal, H1M 3E3.