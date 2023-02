Des régions à découvrir

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont des carrefours qui peuvent vous permettre de vous promener d’une région à l’autre, partout au Québec. Elles représentent vraiment ce que vous offre le réseau de sentiers de motoneige du Québec.

« Je crois que ces deux régions ont beaucoup à offrir et surtout, elles représentent de belles portes d’entrée vers d’autres destinations ailleurs au Québec, d’expliquer Réal Camiré, administrateur régional pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et président de la Fédération. Elles offrent plusieurs interconnexions, ce que la majorité des motoneigistes recherchent. »

Pour bien expliquer ce qui attend les motoneigistes, l’expert a décidé d’y aller région par région.

« Pour la Mauricie, nous avons 1800 kilomètres de sentiers, entretenus par sept clubs. La région se divise en deux entités différentes. Il y a la Basse-Mauricie avec, comme limite sud, le fleuve Saint-Laurent, et vers le nord, Matawin, là où ça commence à être boisé et montagneux. Le bas de la région offre en majeure partie des sentiers qui passent sur les terres privées, dans un territoire au décor plutôt plat. »

« Si on se tourne maintenant du côté de la Haute-Mauricie, les sentiers sont très souvent en montagne, dans des boisés. Les motoneigistes vont y découvrir plusieurs très beaux points de vue. »

Plaque tournante

Pour ce spécialiste, le nord de la région est très achalandé parce que c’est une plaque tournante.

« Si je dis plaque tournante, c’est parce qu’à partir du Relais 22 au nord de La Tuque, les motoneigistes ont le choix de prendre la direction de l’Abitibi, un autre sentier peut vous amener vers Chapais qui est plus au nord et, finalement, un autre sentier vous mènera vers le Lac-Saint-Jean, à Roberval. »

« La Basse-Mauricie représente aussi une plaque tournante à moindre échelle en offrant des sentiers vers La Tuque, ville de Saguenay et l’est du Québec. Dans toute la région, on retrouve des services pour l’hébergement, en hôtels ou en pourvoiries, la restauration et l’essence, tous les services dont les motoneigistes ont besoin. »

foule de destinations

Si on parle de plaque tournante dans le cas de la Mauricie, le même qualificatif s’applique à la région du Centre-du-Québec.

« On peut prendre en exemple le secteur de Victoriaville, d’expliquer l’expert. Il y a un sentier qui peut amener les motoneigistes jusqu’à Trois-Rivières, en Mauricie. Si vous allez de l’autre côté, en empruntant la voie ferrée désaffectée, vous allez vous rendre jusqu’à Sherbrooke. Si vous partez vers l’est en direction du Bas-Saint-Laurent, vous allez pouvoir vous rendre jusqu’à Gaspé.

« Donc, encore une fois, l’interconnectivité des sentiers nous permet de pouvoir offrir une foule de destinations aux amateurs. Il est possible de trouver tout ce que l’on recherche en termes de services de qualité. Pour le logement, plusieurs hôtels sont facilement accessibles. Aussi, vous aurez la possibilité de faire des circuits en marguerite, offerts à partir de votre point de logement. Vous pourrez aller visiter et revenir à votre hôtel tous les soirs. Vous allez découvrir toutes sortes de décors qui vous offriront des points de vue très intéressants. »

Pour en savoir plus sur ces deux régions, vous pouvez visiter les sites suivants : www.tourismemauricie.com et www.tourismecentreduquebec.com.

Enfin, ça roule partout

Les motoneigistes peuvent finalement s’en donner à cœur joie avec l’ouverture de l’ensemble des sentiers de motoneige du Québec.

« L’Assemblée nationale a décrété que le mois de février était celui de la motoneige au Québec. C’est plus que vrai avec la mise en place de tous les éléments pour que les sentiers soient ouverts à la grandeur du Québec, d’expliquer Michel Garneau de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Depuis le début de l’hiver, les motoneigistes n’avaient pas eu l’occasion de pouvoir pratiquer leur loisir favori dans des conditions exceptionnelles comme celles que nous avons présentement. La saison est à son meilleur. »

Terminé, les grands froids

Les derniers grands froids sont venus détruire les embûches qui restaient pour nuire aux déplacements des motoneigistes.

« La problématique qui perdurait provenait des étendues d’eau qui n’étaient pas gelées. Plusieurs sentiers étaient fermés en entier ou par sections, en raison de la traversée de cours d’eau. Maintenant, il est possible de profiter de l’interconnexion entre les régions. C’est ce qui fait la force du réseau de 33 000 kilomètres de sentiers que nous avons au Québec. »

« Nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous vivons au Québec et il y aura toujours un hiver. Autant profiter d’occasions comme la pratique de la motoneige pour découvrir notre chez-nous et profiter de ce que toutes les régions ont à nous offrir. Après trois ans de mesures sanitaires et autres, nous sommes enfin libres de pouvoir pratiquer la motoneige sans restriction. Il faut en profiter. »