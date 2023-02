[EN IMAGES] Carnaval de Québec: une centaine de sculptures de glace occupent la ville

Après avoir retardé l’ouverture du Carnaval de Québec, la vague de froid polaire aura également causé des maux de tête à l’organisation de la troisième édition de la Virée des Sculptures Banque Scotia. Les 100 statues de neige et de glace n’auront cependant pas pris plus de temps à fabriquer que prévu.

« Nous avons été contraints de mettre la conception sur pause cette fin de semaine, parce que la glace était très dure et fragile. On voulait éviter de casser des blocs. Heureusement, on avait eu les températures idéales la semaine dernière, donc on n’a pas pris de retard au final », explique la chargée de projet à la programmation pour le Palais de Bonhomme et la Virée des Sculptures, Mélissa Paquet.

Nouveaux espaces

Les artisans doivent créer leurs œuvres à l’image du patrimoine musical francophone pour l’édition 2023.

Chaque sculpture représente donc une des chansons marquantes choisies par le Carnaval.

« On donne une thématique, puis le sculpteur en fait ce qu’il veut. C’est le genre de projets qui plaît beaucoup aux artisans parce qu’on leur laisse toute la latitude pour laisser place à leur créativité. »

L’événement qui a été mis sur pied pendant la pandémie invite les curieux à aller découvrir les œuvres d’une trentaine de sculpteurs et sculptrices prenant place dans différents secteurs de Québec.

Elles peuvent être aperçues dans le Petit Champlain et à la place Royale, sur Grande Allée, dans Montcalm ou sur la 3e Avenue à Limoilou.

Cette année, des statues ont également pris place sur l’avenue Myrand à Sainte-Foy et près du Trait-Carré à Charlesbourg.

« L’objectif de la virée, au départ, était de créer plus d’achalandage pour les commerçants, soutient Mme Paquet. En ouvrant deux nouveaux sites dans des endroits stratégiques, on poursuit cette mission-là. »

Travailleurs acharnés

Encore une fois en 2023, c’est le maître-sculpteur Marc Lepire et son équipe qui se chargent de la conception des statues. Au total, ils sont sept pour transformer 89 imposants blocs de glace en œuvres d’art. Ce sont également ces mêmes sculpteurs qui mettent sur pied le Palais de Bonhomme chaque année.

« Leur ardeur au travail est impressionnante. Ça prend des efforts importants pour mettre en place des assemblages de blocs de glace de 300 livres chacun et les sculpter pour en faire quelque chose d’incroyable », conclut Mélissa Paquet.

La Virée des Sculptures

89 sculptures de glace et 11 de neige

Sept sculpteurs sur glace

22 sculpteurs sur neige

22 œuvres dans le Petit-Champlain et à la place Royale

Les secteurs

Vieux-Québec

Grande Allée

Rue Saint-Jean

Montcalm

Limoilou

Saint-Roch

Saint-Sauveur

Petit Champlain

Rue Maguire

Lebourgneuf

Trait-Carré

Avenue Myrand