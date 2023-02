Desjardins: REER, CELI ou CELIAPP... Lequel choisir?

Épargner aujourd’hui, même de petits montants, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse se faire pour avoir un avenir financier plus ensoleillé et s’assurer une plus grande paix d’esprit.

En ce début d’année, Desjardins souhaite vous aider à faire de meilleurs choix, en fonction de votre réalité et des projets qui vous tiennent à cœur.

Découvrez comment les régimes d’épargne comme le REER, le CELI et le tout nouveau CELIAPP (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété) peuvent vous aider à réaliser vos projets de vie!

Optez pour le bon régime

Au moment d’épargner, il peut être difficile de déterminer le régime d’épargne dans lequel on souhaite placer ses économies. Afin de vous guider dans vos choix, regardez ce petit aide-mémoire mettant de l’avant les avantages du REER, du CELI et du CELIAPP.

Trois régimes d’épargne distincts X

6 trucs pour mieux épargner

Épargner n’est pas toujours évident, mais en développant certains réflexes, vous pourriez probablement vous faciliter la tâche. Les astuces suivantes peuvent vous permettre de voir l’épargne autrement, soit une étape à la fois.

1. Définissez des objectifs réalistes

Quels objectifs souhaitez-vous atteindre? Quels projets souhaitez-vous réaliser? Répondre à ces questions pourrait vous permettre de passer à la prochaine étape!

2. Faites un budget

Pour vous aider à y voir plus clair, mettre en place un budget peut s’avérer être une bonne idée. Il vous permettra d’établir vos priorités financières, tout en ayant une meilleure vue sur vos revenus et vos dépenses. Pour commencer l’exercice, vous pouvez utiliser cet outil de budget en ligne.

3. Automatisez votre épargne

Épargner régulièrement de petits montants est une bonne façon de mettre des sous de côté, sans trop s’en rendre compte. Grâce aux versements automatiques, il est possible d’économiser, sans y penser. Une simple action pour éviter les oublis!

4. Évitez les achats compulsifs

La spontanéité est souvent une qualité. Avec l’argent, rarement! Pour éviter les tentations, effacez les témoins publicitaires de vos appareils, désabonnez-vous des infolettres et fixez-vous un plafond de dépenses mensuelles.

5. Demandez des conseils personnalisés

Comment? En prenant un rendez-vous avec votre conseiller. Il pourra vous aider à mettre en place une stratégie de remboursement et d’épargne adaptée à votre situation personnelle. Il pourra également vous aider à établir les régimes d’épargne qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.

6. Ne paniquez pas

Il peut être tentant de prendre des décisions hâtives en période de fortes variations boursières, ce qui pourrait potentiellement nuire à vos rendements à long terme. Si vous le pouvez, évitez de retirer l’argent placé dans vos régimes d’épargne avant d’atteindre vos objectifs.

Des régimes pour chaque projet

Apprenez-en davantage sur les différents régimes

Vous souhaitez en savoir plus sur les régimes d’épargne et leurs particularités? Explorez les contenus ci-dessous pour en connaître davantage sur le REER, le CELI et le CELIAPP.

Épargner, c’est une bonne habitude à commencer dès maintenant! N’hésitez pas à contacter votre conseiller pour bénéficier de conseils personnalisés.