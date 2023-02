Disparition à Gatineau: les habitants de Hull appelés à vérifier leur cour et leur logement

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver un jeune homme de 22 ans porté disparu depuis le 3 février dernier.

Frédéric Morissette a été vu pour la dernière fois à Saint-André-Avellin, alors qu’il devait se rendre dans le secteur de Gatineau.

« L’enquête nous mène à concentrer les recherches terrain dans le secteur de Hull », a indiqué la Sûreté du Québec (SQ) qui a demandé l’aide des résidents qui demeurent dans le quadrilatère des boulevards Allumettières et Maisonneuve et des rues Laurier et Eddy de vérifier la cour de leur résidence.

«Toute trace pouvant indiquer le passage d’un individu pourrait contribuer aux recherches en cours», a précisé la SQ.

Selon les informations partagées par la SQ lundi, il pourrait se déplacer en véhicule Nissan Sentra noir 2020, immatriculé E21WCX.

Frédéric Morissette mesure 1,78 mètre (5 pieds 10 pouces), pèse 86 kg (190 livres). Il a les cheveux bruns et les yeux bruns.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau noir de marque Arc’teryx, un jeans bleu, un chandail turquoise avec un flamant rose ainsi que des bottes d’hiver style Salomon.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la SQ.