Drame à Laval: l’autobus de la STL sera retiré

Mercredi matin, un autobus de la STL a défoncé la Garderie Éducative de Sainte-Rose, à Laval, faisant deux morts et six blessés. TVA Nouvelles a appris qu’il sera retiré et remorqué au cours de la nuit.

L’opération pourra se dérouler sans que le bâtiment soit démoli.