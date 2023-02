GAUVREAU, Lucille

(née Lachapelle)



À Lanoraie, le 3 février 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Lucille Gauvreau (née Lachapelle), épouse de feu M. Paul-Émile Gauvreau, autrefois de St-François de Laval.Elle laisse dans le deuil ses filles Micheline (Yvon), Carole (Benoit), ses petits-enfants Stéphane, Sabrina, Claudie et Josée, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 février de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 11 février de 11h à 14h au :7020, BOUL. DES MILLE-ILES, LAVALLes funérailles auront lieu samedi à 14h en l'église St-François-de-Sales située au 7070, boul. des Mille-Iles à Laval, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Jardin Rawdon pour les bons soins prodigués à Mme Gauvreau Lachapelle.