Kyrie Irving s'est senti insulté par les Nets

Kyrie Irving n’a visiblement pas aimé son passage avec les Nets de Brooklyn.

Mardi, le joueur vedette a livré ses impressions après avoir été échangé aux Mavericks de Dallas. Il est passé à la formation texane dimanche.

«Je sais que je veux être à un endroit où je suis célébré et pas seulement toléré, où je ne dois pas composer avec des façons de faire et où je ne me sens pas respecté», a déclaré Irving en conférence de presse.

«Il y a des moments pendant mon passage à Brooklyn où je sentais qu’on me manquait vraiment beaucoup de respect. Je travaille extrêmement fort. Personne n’a jamais critiqué mon éthique de travail. Tout le monde parle de ce que je fais à l’extérieur du terrain. Je veux changer le narratif et écrire ma propre histoire.»

Irving s’est joint aux Nets en 2019 à titre de joueur autonome. Son parcours avec l’équipe de son enfance a été marqué par quelques controverses. En 2021-2022, il n’a participé qu’à 29 parties des siens, et ce, en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19. Il était impossible pour les athlètes non vaccinés de jouer dans la ville de New York. Irving a aussi raté huit rencontres en novembre, après avoir partagé un lien vers un film qui comprend des propos antisémites.

L’athlète de 30 ans semble regretter d’avoir choisi de se joindre aux Nets.

«J’aurais aimé avoir pris le temps de connaître les gens qui sont dans l’organisation. Quand les choses changent, qu’il n’y a plus de transparence et d’honnêteté des gens de l’état-major, je ne crois pas qu’il soit possible d’être à l'aise et en confiance dans ce type d’environnement», a soulevé le premier choix du repêchage de 2011.