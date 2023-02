La future rivale de Mary Spencer dévoilée

La Canadienne Mary Spencer tentera de renouer avec la victoire contre la Vénézuélienne Ogleidis Suarez le 23 mars prochain, au Cabaret du Casino de Montréal.

Le promoteur Camille Estephan en a fait l’annonce mercredi, via son compte Twitter.

En décembre dernier, Spencer (7-1-0, 5 K.-O.) s’est inclinée contre la Belge Femke Hermans dans un combat pour la ceinture mondiale IBO des super-mi-moyennes.

Les amateurs de boxe québécois se souviendront de Suarez (30-5-1, 14 K.-O.) puisque cette dernière s’est mesurée à Marie-Eve Dicaire en novembre 2019 à Québec. La favorite de la foule l’avait emporté par décision unanime.

Après son revers contre Dicaire, Suarez a retrouvé le chemin de la victoire contre sa compatriote Maria Pirona en février 2020, mais a baissé pavillon contre l’Américaine Shadasia Green en octobre 2022.

En plus de Spencer, les pugilistes d’Eye of the Tiger Management Christian Mbilli et Simon Kean seront en action le 23 mars.