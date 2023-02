Le faiseur: un Balzac fort bien remanié

Critique acerbe et teintée d’humour de la spéculation, des arnaques et du capitalisme financier, la pièce Le faiseur est une adaptation contemporaine aussi excentrique que pertinente de l’œuvre originale d’Honoré de Balzac.

Présentée au Théâtre Denise-Pelletier, cette œuvre du 19e siècle a été brillamment remaniée par Gabrielle Chapdelaine. Seule la trame de fond persiste, car l’action se déroule aujourd’hui, avec toutes les références culturelles qui viennent avec : le week-end du Grand Prix, les projets de tours à condos, le scandale de Norbourg, les jeux vidéo, etc. L’abondance de tous ces clins d’œil impressionne.

Les dialogues sont également bien de notre époque même si les noms des personnages d’origine subsistent, un pont intéressant entre le présent et le passé.

Toujours aussi opportun

Le propos du grand écrivain français n’a pas vieilli, plus de 170 ans après sa mort. Dans cette histoire, monsieur et madame Mercadet sont quasi ruinés après avoir floué des investisseurs. Mais ils espèrent s’en sortir en mariant leur fille à un prétendu jeune homme qui a fait fortune dans le Bitcoin. Mais celle-ci est entichée d’un comptable de la classe moyenne, une hérésie pour ses parents !

La mise en scène d’Alice Ronfard est pleine de fraîcheur. Des effets scéniques imaginatifs égaient le public et dynamisent cette proposition soignée, qui aurait cependant pu être raccourcie.

Elle a dirigé de main de maître une solide distribution. Alex Bergeron porte merveilleusement sur ses épaules un Auguste Mercadet cajoleur et manipulateur qui est prêt à tout pour se refaire. Sa femme est incarnée par Karine Gonthier-Hyndman, extrêmement convaincante dans un rôle qui pourrait ressembler à un personnage absurde de la série télévisée Like-Moi dans laquelle elle s’est fait connaître. Ils sont entourés de comédiens talentueux qui amènent chacun leur teinte à cet ensemble.

Malgré son humour noir et fantasque, cette production soulève des questions sérieuses comme les inégalités, la course effrénée vers la richesse et l’obtention d’un statut social ainsi que le désir de se faire remarquer.

Par sa forme, ce spectacle réussit à trouver son ton loin de l’univers de Balzac, mais de par le fond, il a le mérite de montrer que l’obsession pour l’argent et les apparences n’a pas beaucoup changé depuis bientôt deux siècles.

Le faiseur est présentée jusqu’au 18 février au Théâtre Denise-Pelletier.

Le faiseur ★★★★☆

Une mise en scène d’Alice Ronfard

Avec Alex Bergeron, Mohsen El Gharbi, Alexandra Gagné-Lavoie, Annette Garant et Karine Gonthier-Hyndman