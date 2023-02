Les Violons du Roy: Karina Gauvin en vedette dans Alcina

La soprano Karina Gauvin n’aime pas ce qui est monochrome. La soprano qui sera en vedette dans l’opéra Alcina de Händel des Violons du Roy, préfère les propositions variées et colorées.

Un opéra en version concert qui sera présenté jeudi soir au Palais Montcalm et samedi à la Maison Symphonique de Montréal. Le chef et directeur musical Jonathan Cohen rêve de présenter cette œuvre depuis son arrivée avec l’ensemble québécois.

« Alcina est une femme plus grande que nature. Elle a une personnalité riche et complexe. Ça va dans toutes les directions et c’est un défi de taille », a-t-elle indiqué, lors d’un entretien.

Alcina est une magicienne qui vit, seule sur son île, avec sa sœur Morgana. Elle enchante les hommes qui s’aventurent sur cette île et elle les transforme, lorsqu’elle se lasse, en animaux.

Les choses seront différentes au contact du chevalier Ruggiero qu’elle aime beaucoup.

« Elle est transformée par l’amour. Elle est très confuse et ne sait plus quoi faire avec lui. Les choses se passent d’une tout autre façon et ceci causera son déclin », a raconté la soprano de 57 ans, originaire de Repentigny.

Rôle exigeant

Le rôle d’Alcina est exigeant vocalement. Il l’est encore plus dans une version sans éléments de mise en scène.

« Alcina est très puissante. Le phrasé est long et ça requiert beaucoup de souffle. On voit toutes les facettes de ce personnage, la tendresse, la colère, la fureur, une certaine noblesse et l’amour. Il faut injecter ses caractéristiques dans les différents airs. Il faut mettre tout dans la voix », a-t-elle fait remarquer.

La complexité du personnage d’Alcina convient très bien à Karina Gauvin.

« Ça va dans toutes les directions et ça me plaît. Je n’aime pas les trucs monochromes. J’aime lorsque c’est varié et coloré », a-t-elle précisé.

Karina Gauvin s’est glissée dans la peau d’Alcina pour la première fois avec l’Orchestre des Talens Lyriques, en 2003, à la Cité de la musique à Paris. Elle l’a ensuite repris à Madrid, à Los Angeles, à Nantes, à Brno en République tchèque et à Versailles.

Alcina marque 30 années de collaborations de Karina Gauvin avec les Violons du Roy. Une aventure qui a débuté en 1992 avec le Messie de Handel à Gatineau.

« Je me suis rendu compte de ça lorsque Laurent Patenaude, codirecteur général et directeur artistique, m’a approchée pour Alcina. Il ne l’avait pas réalisé », a indiqué Karina Gauvin.

Lucy Crowe (Morgana), Rowan Pierce (Oberto), Kayleigh Decker (Ruggiero), Avery Amereau (Bradamante), Stuart Jackson (Oronte) et Nathan Berg (Melisso) complètent la distribution.