LNH: une défaite très enrageante pour les Predators

La reprise des activités est parfois difficile pour les joueurs et les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) après un long arrêt et les Predators de Nashville ont vécu cette dure réalité, mardi soir.

• À lire aussi: Connor McDavid, toujours le pied au plancher

• À lire aussi: Timo Meier se donne en spectacle

Ayant ouvert la marque face aux Golden Knights de Vegas, la formation du Tennessee croyait bien plaire à ses partisans au Bridgestone Arena, mais elle a concédé cinq buts consécutifs, en route vers un cuisant échec de 5 à 1. Le résultat fait mal à un club accusant quatre points de retard sur une place en séries. Pour y participer le printemps prochain, il faudra un effort plus soutenu.

«Nous sommes revenus et les gars semblaient remplis d’énergie, prêts à jouer. Nous avions eu quelques jours d’entraînement, mais cette fois, nous n’avons pas été bons dans plusieurs facettes du jeu. Et il n’y a pas d’excuse pour cela, car l’autre équipe a également eu une pause, a affirmé l’instructeur-chef John Hynes au site officiel des Predators. C’était mauvais, que ce soit notre vitesse ou notre niveau de compétitivité. [...] Notre exécution nous a placé dans le pétrin à maintes reprises et a ruiné nos occasions de marquer.»

«C’est décevant, a pour sa part déploré le défenseur Roman Josi. Pourtant, nous avions acquis du rythme et bien fait récemment [en vertu de trois victoires d’affilée]. Cependant, nous n’avons pas le temps de lésiner pour voir où nous en sommes. Il faut récolter des points.»

Des matchs à ne pas échapper

Les deux prochains affrontements devraient sur papier permettre aux Predators de revenir sur la voie du succès. Nashville visitera les Flyers de Philadelphie, samedi, avant d’accueillir les Coyotes de l’Arizona deux jours plus tard. Il s’agit de rivaux actuellement exclus des séries et les hommes de Hynes ont intérêt à ne pas laisser filer ces points, car la suite s’annonce plus corsée. Ils auront ensuite rendez-vous avec les Bruins de Boston, les Panthers de la Floride et le Wild du Minnesota.

Dans l’Association de l’Ouest, les «Preds» pourchassent des rivaux de la section Centrale comme le Wild et l’Avalanche du Colorado, tous à 58 points. Les Flames de Calgary, détenteurs d’une place en séries présentement, comptent le même nombre de points.

Un employé de soutien obtient un vote de confiance

Par ailleurs, les Predators ont octroyé une prolongation de contrat d’un an à l’attaquant Thomas Novak, mercredi.

L’athlète de 25 ans a obtenu un pacte à un volet qui lui permettra de toucher 800 000 $ en 2023-2024.

Le choix de troisième tour (85e au total) des «Preds» a disputé 20 parties dans la LNH jusqu’à maintenant cette saison. Il a touché la cible quatre fois et fourni sept mentions d’aide pour 11 points.

Novak a aussi porté les couleurs des Admirals de Milwaukee, dans la Ligue américaine, en 2022-2023. L’Américain a amassé 26 points en 25 rencontres dans le circuit de développement.