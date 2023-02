Marché immobilier : rétrospective de l’année 2022 et prévisions pour 2023

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a dévoilé son bilan et ses perspectives pour le marché immobilier au Québec.

L’année 2022 a enregistré un prix médian record pour toutes les catégories de propriétés et une hausse moyenne de 14 % pour une maison unifamiliale.

Dans plusieurs régions, la chute du nombre d’acheteurs a fait ralentir la surchauffe et le phénomène de surenchère. Malgré tout, les conditions sont demeurées favorables pour les vendeurs.

Ce sont plus de 87 000 transactions qui ont été conclues au cours de l’année, et ce, malgré l’augmentation rapide des taux d’intérêt et la difficulté d’obtenir un prêt hypothécaire pour certains acheteurs. L’année 2022 est ainsi la quatrième meilleure en termes de ventes selon le site web centris.ca.

Le marché québécois encaisse malgré tout relativement bien le choc de la hausse des taux d’intérêt. Les ajustements en cours sur le marché immobilier sont néanmoins synonymes d’un retour vers un marché plus équilibré pour la vente ou l’achat d’une propriété.

Ce qui nous attend pour 2023 : un ralentissement du marché

L’accès à la propriété pourrait demeurer un défi pour certaines régions, plus précisément, celles ayant été touchées par la surchauffe et la surenchère. Les ménages sont toutefois favorablement positionnés, notamment en raison de l’épargne excédentaire accumulée durant la pandémie.

Par ailleurs, le marché pourrait connaître un ralentissement modéré par une baisse du niveau des ventes pouvant aller jusqu’à 9 %. Selon les prévisions, le prix médian d’une maison unifamiliale reculerait de seulement 6 %, n’effaçant que les gains de 2022.

Finalement, l’inscription massive de nouvelles propriétés sur le marché ne sera probablement pas observée, grâce à la solidité des ménages.

Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

www.apciq.ca