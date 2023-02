Ménage chez les Foreurs

Insatisfaits des performances de l’équipe au cours des dernières saisons, les Foreurs de Val-d’Or ont mis un terme à leur collaboration avec le directeur général Pascal Daoust, mercredi.

Le natif de Blainville était à l’emploi de la formation de l’Abitibi-Témiscamingue depuis la saison 2016-2017. Engagé d’abord comme DG après un passage avec les filles des Carabins de l’Université de Montréal, il a été appelé à succéder à Mario Durocher comme entraîneur en 2018 et a occupé le poste de façon intérimaire quelques fois depuis.

Les Foreurs occupent le dernier rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) après 50 matchs cette saison. L’équipe s’était arrêtée au premier tour des séries éliminatoires l’an dernier, un an après avoir atteint la finale du circuit Courteau.

«Suite à l’analyse de nos performances des dernières années, nous avons déterminé qu’il serait dans les meilleurs des intérêts pour l’organisation de prendre une nouvelle direction au niveau de la gestion de nos opérations hockey [...]», a déclaré le président des Foreurs, Dany Marchand, par voie de communiqué.

«Les Foreurs jouissent d’une riche tradition au sein de la LHJMQ et comprenons que depuis quelques saisons, nos performances ne sont pas à la hauteur de nos attentes et de celles de nos précieux partisans. Bref, nous ferons tout le nécessaire pour que la ville et nos partisans puissent avoir une équipe gagnante», a ajouté le président.

Marchand s’est d’ailleurs dit «confiant de trouver sous peu» le successeur de Daoust. Il a également souhaité le meilleur au DG pour la suite des choses.

L’équipe tiendra jeudi après-midi une conférence de presse au Centre Agnico Eagle.