Montréal, «le New Amsterdam de l’Amérique», s’inquiète le chanteur Richard Petit

Le chanteur Richard Petit dénonce l’état déplorable de la ville de Montréal qui donne l’impression d’avoir perdu son latin en raison du déclin du français au centre-ville.

Le musicien a raconté mardi au micro de QUB radio sa mésaventure vécue en présence de deux amis français à qui il voulait montrer le charme de la métropole québécoise.

En l’espace de quelques rues parcourues à pied pour rallier le Centre Bell, les deux Français ne semblaient pas impressionnés, eux qui pensaient que Montréal était francophone.

«Durant les années 2000, on sentait qu’il y avait une volonté de changer les choses, mais à partir de 2011-2012, c’était la régression totale», a soutenu l’invité de Richard Martineau.

M. Petit dénonce une ville complètement morte et triste avec ses nuages de pots et qui ne s’apparente plus au Montréal d’avant.

«Nous sommes le New Amsterdam de l’Amérique», s’est inquiété l’artiste qui a trouvé cocasse de devoir enjamber des rats qui ont colonisé le centre-ville de Montréal.

«On dirait une ville où on a abandonné tout projet de faire beau. Il n’y a plus rien de charmant dans Montréal», a assené Petit.

Mais c’est le recul de la langue française à Montréal qui semble inquiéter le plus Richard Petit, déplorant que tout se passe en anglais.

Richard Petit a d’ailleurs dénoncé sur Facebook ce triste constat d’une ville qu’il a tant aimée, mais, comme le chante Mario Pelchat, «[il] ne l’aime plus» désormais.