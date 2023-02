NBA: des moments très glorieux de LeBron James

La vedette LeBron James a cimenté mardi soir son statut de joueur légendaire de la NBA en dépassant Kareem Abdul-Jabar et ses 38 387 points en carrière, ajoutant un chapitre à un livre d’histoire bien étoffé dans le basketball professionnel.

• À lire aussi: Lakers: LeBron James est maintenant le meilleur pointeur de l'histoire de la NBA

• À lire aussi: Date limite des transactions dans la NBA: la fin d'une ère pour les Raptors à Toronto?

Choisi 19 fois en carrière pour participer au match des étoiles, «King James» est devenu le meneur de tous les temps chez les pointeurs à la fin du troisième quart d’une défaite de 133 à 130 aux mains du Thunder d’Oklahoma City. Il est impossible de prédire avec exactitude où il s’arrêtera et s’il vivra d’autres moments glorieux au sein du circuit Silver, mais en voici quelques-uns.

-Les débuts

Le premier choix de l’encan 2003 a fait rapidement sa marque chez les Cavaliers de Cleveland, même s’il n’a pas réussi à mener les siens en séries éliminatoires 2004. Sa moyenne de 20,9 points par rencontre lui a permis de décrocher le titre de recrue par excellence de la ligue. L’ailier a aussi inscrit plus de cinq mentions d’assistance et récupéré plus de cinq rebonds, devenant le troisième joueur de première année à vie à totaliser minimalement 20 points et autant de passes décisives et de ballons saisis au vol.

-L’ascension

En 2004-2005, les «Cavs» ont encore échoué à accéder aux éliminatoires malgré une fiche respectable de 42-40, ce qui n’a pas empêché James de s’illustrer. Son brio lui a d’ailleurs valu un premier carton d’invitation à la classique des étoiles, ayant amassé 27,2 points en moyenne par joute. Dans une rencontre face aux Raptors de Toronto tard dans la campagne, il a accumulé la bagatelle de 56 points.

-La consécration

Dans deux saisons d’affilée, en 2008-2009 et 2009-2010, James a mis la main sur le prix de joueur par excellence de la NBA, s’approchant de la moyenne des 30 points par partie; il avait atteint ce total lors de la campagne 2007-2008, cependant. Ses Cavaliers ont vu s’envoler une occasion en or d’empocher le championnat au printemps 2009, en dépit de leurs 66 gains du calendrier régulier. Un revers en six matchs contre le Magic d’Orlando a laissé le célèbre joueur et ses coéquipiers plutôt amers.

-Le couronnement

«King James» a choisi de tenter sa chance avec le Heat de Miami après avoir testé le marché de l’autonomie au cours de la saison morte 2010 et sa décision a rapporté près de deux ans plus tard. En 2011-2012, il a obtenu son premier de quatre trophées de championnat de la NBA quand les siens ont vaincu le Thunder en finale. La vedette du club floridien a été choisie le joueur le plus utile à son équipe en séries grâce à sa moyenne supérieure à 30 points par match.

-La confirmation

James a eu droit à cette distinction du «MVP» en éliminatoires les quatre fois qu’il a savouré les grands honneurs. Au printemps 2013, il a répété ses exploits de l’année précédente en menant le Heat vers un triomphe en sept affrontements face aux Spurs de San Antonio, l’équipe l’ayant privé d’un premier titre de la NBA lorsqu’il évoluait à Cleveland en 2006-2007. Dans le duel décisif, il a pris la situation en main avec une récolte de 37 points, égalant une marque de la ligue.

-Le retour

Ayant effectué un retour chez les «Cavs» en 2014, James a offert un cadeau grandiose aux partisans de l’Ohio en étant l’architecte d’un championnat stupéfiant. Tirant de l’arrière 3 à 1 dans la finale face aux Warriors de Golden State, qui les avaient vaincus à la même étape un an auparavant, les Cavaliers ont comblé le retard pour freiner une disette de 52 ans sans titre majeur dans la ville de Cleveland. LeBron a notamment amassé 41 points dans chacun des cinquième et sixième duels avant de se «contenter» d’un triple-double pendant la joute décisive.

-La succession

À l’été 2018, James a accepté le mandat de ramener un titre dans le giron des Lakers de Los Angeles dont la quête s’est amorcée après leur dernière conquête en 2010. Il s’est révélé un digne remplaçant de Kobe Bryant, qui avait pris sa retraite en 2016. Le «roi» a accompli sa mission en 2019-2020 malgré une campagne interrompue par la pandémie de COVID-19. C’est au complexe de Walt Disney World qu’il a mené son équipe vers le 17e sacre de son histoire. La vie faisant parfois des clins d’œil particuliers, c’est le Heat qui a payé la note face à James, auteur de performances de 38 et de 40 points.