NFL : un receveur des Jets de New York veut Aaron Rodgers

Le receveur des Jets de New York Garrett Wilson aimerait que le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers se joigne à la formation de la Grosse Pomme.

En entrevue mercredi avec le quotidien «USA Today Sports», le jeune homme de 22 ans a indiqué que son équipe n’est qu’à un quart-arrière de posséder une formation pouvant se frayer une place en matchs éliminatoires. Il regarde donc la situation d’Aaron Rodgers du coin de l’œil.

«Il est comme une légende, a mentionné Wilson. Depuis que je suis jeune, je le regarde jouer, donc ce serait vraiment incroyable pour moi si je pouvais jouer avec lui vers la fin de sa carrière. Nous avons de bons joueurs dans l’équipe et je suis convaincu que si on amène quelqu'un comme Rodgers, on pourrait se rendre loin.»

Rappelons que le quart étoile des Packers n’a toujours pas mentionné s’il allait jouer la prochaine saison avec sa formation actuelle ou dans l’uniforme d’une autre équipe de la ligue. Rodgers, 39 ans, pourrait aussi opter pour la retraite.

Les Jets ont raté les éliminatoires pour une 12e année consécutive, en raison d’une fiche de 7-10. L’équipe a connu des soucis à la position de pivot pendant toute la saison. C’est Zach Wilson, le deuxième choix au total au repêchage 2021, qui a disputé les neuf premiers matchs, avant d’être remplacé après de mauvaises performances par les vétérans Joe Flacco et Mike White.