Plus d’un ménage québécois sur cinq trouve que sa situation financière s’est détériorée

La population québécoise serait celle qui tient le mieux le coup face à l’inflation selon un sondage.

Un tiers des ménages canadiens (34%) affirment que leur situation financière s'est détériorée au cours de la dernière année. Au Québec, ce chiffre tombe à 22 %, soit un ménage sur cinq.

À l'échelle nationale, les ménages à faibles revenus (- de 40 000 par année) sont les plus touchés. Ils étaient 42% a estimer que leur situation financière s’était empirée tandis que chez les plus riches, ceux qui gagnent plus de 100 000 par année, seuls 25% pensaient la même chose.

Les locataires étaient également plus nombreux (38%) que les propriétaires (31%) à déclarer que leur situation financière s'est détériorée.

Enfin, les personnes racisées (38%) étaient-elles aussi plus susceptibles d’affirmer que leur situation financière s'était empirée que les personnes blanches (32%).

Le sondage en ligne a été complété par 1 554 Canadiens.