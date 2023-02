REM: la Ville de Montréal paiera 13,5 M$ pour refaire une rue

La Ville de Montréal a approuvé mercredi une dépense de près de 13,5 M$ pour prolonger et aménager la rue Marc-Cantin, dans le Sud-Ouest, dans le cadre des travaux de l’antenne de la Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM).

L’administration Plante souhaite prolonger la rue Marc-Cantin depuis la rue Carrie-Derick, où se trouvent les studios du MELS, jusqu’au boulevard Gaétan-Laberge.

L’arrivée du REM dans ce secteur force la construction de nouvelles infrastructures puisque le tracé ferroviaire passera en aérien dans la rue Marc-Cantin.

Dans le cadre de ces travaux, la Ville veut donc réaménager complètement les voies, avec un trottoir du côté sud du chemin de fer et une piste cyclable.

La Ville paiera la facture, mais les travaux seront réalisés par la Caisse de dépôt et placement du Québec – Infrastructure (CDPQ Infra), qui est responsable du projet de construction du REM.

Ce prolongement de la rue permettra d’offrir une nouvelle voie en parallèle de l’autoroute 10. «La rue sera une voie de desserte pour les entreprises importantes du secteur depuis le pont Samuel-De Champlain et L’Île-des-Sœurs et permettra de transiter vers le centre-ville», est-il possible de lire dans les documents du comité exécutif.

Les cyclistes pourront aussi profiter d’une nouvelle voie qui sera reliée aux pistes du pont Samuel-De Champlain et du pont de l’île des Sœurs.

La facture nette pour la Ville sera d’environ 12,2 M$ une fois que les aides financières de Québec et d’Ottawa seront appliquées.

Annoncé en 2016, le REM reliera la Rive-Sud au centre-ville de la métropole, à l’aéroport Montréal-Trudeau, mais aussi à l’ouest de l’île et à Deux-Montagnes. Après plusieurs reports, le premier tronçon doit ouvrir au printemps.

Dans son plus récent budget, la Ville prévoit que les divers aménagements pour l’arrivée du REM pourraient lui coûter plus de 180 M$ d’ici 2032.