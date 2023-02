Tragédie à Laval: certains trajets de la STL pourraient être perturbés

Certains autobus de la Société de transport de Laval (STL) pourraient être annulés au cours de la journée en raison de la tragédie qui s’est déroulée mercredi matin, lorsqu’un chauffeur d’autobus a foncé dans une garderie.

• À lire aussi: Autobus qui a foncé dans une garderie à Laval: «C’est terrible», dit Legault

• À lire aussi: Un autobus fonce dans une garderie de Laval: «C’était le chaos», confirme une mère

• À lire aussi: [EN DIRECT] Drame de Laval: deux jeunes enfants décédés; le conducteur arrêté pour homicides

«Il est possible que certains voyages doivent être annulés en raison d’un plus grand nombre d’absences aujourd’hui et nous remercions à l’avance nos clients de leur compréhension en cette journée difficile», a indiqué par courriel Josée Roy, directrice générale de la STL.

Peu de trajets étaient cependant affectés en début d’après-midi, a-t-elle précisé.

Mme Roy a indiqué que la société de transport lavallois vit «des moments d’une tristesse sans nom».

«La grande famille de la STL est ébranlée par cet événement tragique et nous sommes solidaires de celles et ceux qui sont touchés de près ou de loin par les événements. Nous tenons à présenter nos sincères condoléances aux familles éprouvées», a-t-elle souligné.

La STL collabore à l’enquête de la police de Laval pour tenter de faire la lumière sur ce drame. Deux enfants ont perdu la vie et six enfants ont été transportés vers des centres hospitaliers et sont hors de danger.

Les employés de la STL pourront consulter des intervenants psychosociaux. «Ce service est disponible également par téléphone, comme tous les jours de l’année, 24h/24h, 7 jours sur 7 et un rappel en ce sens a été fait à tous nos employés».

Le syndicat des chauffeurs d’autobus bouleversé

Le syndicat des chauffeurs d’autobus de Laval a confié que ses membres étaient «réellement bouleversés» par le drame.

Il s’est dit «de tout cœur avec les familles et travailleuses de la garderie touché(e)s par cet événement tragique.

«Nous sommes réellement bouleversés. Nous collaborerons pleinement avec les autorités pour l’enquête», a-t-il été ajouté dans la publication Twitter du SCFP-Québec.

Le chauffeur d’autobus de 51 ans, qui officiait depuis une dizaine d’années à la STL, a été arrêté quelques minutes après le drame pour conduite dangereuse et homicide.