Tragédie à Laval: «les enfants criaient et pleuraient», raconte une voisine de la garderie

Des voisins immédiats de la garderie ont raconté que les enfants étaient en pleurs et criaient lors de leur arrivée sur les lieux de la tragédie, quelques minutes après qu’un chauffeur d’autobus de la Société de transport de Laval (STL) ait foncé dans une garderie mercredi matin.

«Je n’étais pas capable de rester là, c’était trop difficile. Les enfants criaient, pleuraient, ils étaient tous dans une salle», a témoigné une dame qui était sur les lieux lors du drame.

«Il y a une maman qui est arrivée, puis elle s’est effondrée», a-t-elle ajouté.

À ses côtés, un autre voisin de la garderie faisait partie des personnes qui sont intervenues pour maîtriser le chauffeur.

Écoutez Hamdi Ben Chaabane présent sur la scène du drame discuter avec Benoit Dutrizac via QUB radio :

«Quand j’ai vu [le chauffeur], un père de famille était déjà avec l’homme dans les débris. [...] On a embarqué dessus jusqu’à ce que les policiers arrivent. Tout s’est fait vite», a-t-il mentionné.

L’homme est allé dans la garderie pour donner un coup de main.

«J’étais plein de laine minérale, on s’est couché sous l’autobus, on a essayé de faire ce qu’on pouvait, mais tout va tellement vite on ne réalise pas», a-t-il lâché.

Huit personnes, dont des enfants, ont été transportées vers des hôpitaux pour des blessures graves, a confirmé Urgences-santé.