Un autobus fonce dans une garderie à Laval: «On a eu de la difficulté à le maîtriser, on l’a frappé», raconte un témoin

Un voisin immédiat de la Garderie éducative Sainte-Rose à Laval a fait preuve d’un grand courage ce matin alors qu’un autobus venait de s’encastrer dans les locaux de la terrasse Dufferin.

Hamdi Benchaabane s’est précipité sur les lieux pour voir ce qui se passait et porter secours en enfants.

«Il [le chauffeur de l’autobus] a ouvert la porte, il a retiré tous ses vêtements, il était totalement nu, on n’a pas compris pourquoi il a fait ça. On a plongé sur lui. On était 4 ou 5», explique M. Benchaabane.

«On a eu de la difficulté à le maîtriser, carrément pour être honnête, on l’a frappé pour le maîtriser. On l’a mis par terre et le policier est venu lui mettre les menottes», précise-t-il.

Le chauffeur de la STL a été arrêté par la police, il aurait posé un geste délibéré en encastrant son autobus dans la garderie.

«D’après ce que j’ai vu, ce n’est pas un accident, c’est fait exprès», ajoute M. Benchaabane.

