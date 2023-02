Hausse de 15% en un an: le festin du Super Bowl n'échappe pas à l'inflation

Préparez vos ailes de poulet, le Super Bowl est à nos portes. Et même si le coût du menu festif est en hausse cette année, certaines aubaines au supermarché pourraient aider à faire passer la pilule.

« Il y a des spéciaux qui sont aussi, sinon plus agressifs que lors des deux années précédentes », observe Jean-François Gagné Bérubé, de l’application Glouton, qui compare les prix en circulaires, donc en promotion, afin de leur attribuer une note.

La grand-messe du football américain a lieu ce dimanche. Au menu de cette fête de l’indigestion : croustilles, guacamole, salsa, crudités, trempette, ailes de poulet, côtes levées, bière, entre autres.

Bien plus pour certains produits

Tous des produits qui ont connu une inflation variant de 10 % à 15 % entre cette année et l’an passé.

Pour ce qui est des ailes de poulet et des côtes levées déjà préparées qu’on retrouve dans l’allée des surgelés, Glouton indique que la hausse est de 10 % à 40 %.

Le prix le plus bas affiché cette semaine pour une boîte de 550 grammes d’ailes de poulet de la marque La Cage est de 9,97 $, contre 6,99 $ l’an dernier, une différence de 42 %.

Chez Flamingo, on a d’abord réduit l’emballage en 12 mois. Il est passé de 650 g à 550 g. Le prix en circulaire à l’approche du Super Bowl, lui, est passé de 6,97 $ à 7,99 $, un bond de 15 %.

Le seul produit comparable dans les côtes levées est la boîte de 585 grammes de la marque Bâton Rouge, qui est passée de 9,99 $ à 10,99 $, une hausse de 10 %.

La hausse est similaire pour un produit aussi en forte demande lors de la fin de semaine du Super Bowl : les avocats, qui servent à préparer le guacamole. En 2022, le filet de cinq avocats Hass était à 3 $, alors qu’il est aujourd’hui à 3,44 $, une hausse de 15 %.

Un autre incontournable, la bière, coûte plus cher cette année. Si les rabais sont au rendez-vous, le prix augmente d’au moins 10 % : alors que les Québécois pouvaient acheter deux caisses de 24 canettes de Budweiser pour 57 dollars l’an dernier, ils doivent maintenant allonger 63 dollars.

Si on veut ajouter un peu d’aliments frais et santé à ce menu, un plateau de crudités nous reviendra en moyenne 13,6 % plus cher cette année, indique Statistique Canada.

Stratégies agressives

Avec toutes ces hausses, pas surprenant que les détaillants soient agressifs avec leurs rabais afin d’attirer les clients en magasin.

Jean-François Gagné Bérubé, fondateur de Glouton

En matière d’ailes de poulet et de côtes levées, explique Jean-François Gagné Bérubé, « même les plus petits rabais sont généralement des bonnes offres, car le reste de l’année, les spéciaux intéressants sur ces produits ne sont pas fréquents ».

À ces prix-là, la demande sera énorme, ajoute-t-il, surtout qu’en période d’inflation alimentaire, les rabais sont encore plus courus.

Les supermarchés du Québec seront-ils en mesure de répondre à la demande, surtout qu’il s’agit de produits pour lesquels il faut maintenir une chaîne de froid dans l’entreposage et le transport ?

« Comme Noël, ou presque »

Autant chez Metro que chez Loblaw (Provigo et Maxi), on répond qu’on se prépare « des mois à l’avance » pour le Super Bowl.

« Ce n’est pas Noël, mais presque », illustre Marie-Claude Bacon, de chez Metro, au sujet du volume de ventes.

« Les magasins devraient faire face à la demande », assure-t-elle.

Rien n’est laissé au hasard non plus chez Provigo et Maxi.

« Nous croyons avoir prévu les quantités nécessaires pour répondre à la demande et rien n’indique [un] enjeu d’approvisionnement », répond la porte-parole de Loblaw, Johanne Héroux.

Quelques produits typiques du Super Bowl dont le prix a grimpé *

Ailes de poulet La Cage 550 g : de 6,99 $ en 2022 à 9,97 $ en 2023 (+ 42 %)

de 6,99 $ en 2022 à 9,97 $ en 2023 Côtes levées Bâton Rouge 585 g : de 9,99 $ en 2022 à 10,99 $ en 2023 (+ 10 %)

de 9,99 $ en 2022 à 10,99 $ en 2023 Paquet de 5 avocats Hass : de 3,00 $ en 2022 à 3,44 $ en 2023 (+ 15 %)

de 3,00 $ en 2022 à 3,44 $ en 2023 Caisse de 24 bières Budweiser : de 2/57,00 $ en 2022 à 2/63,00 $ en 2023 (+ 10 %)

de 2/57,00 $ en 2022 à 2/63,00 $ en 2023 Assiette de crudités : augmentation du prix des légumes frais en 12 mois (+ 13,6 %)

* Prix le plus bas, toutes chaînes de supermarchés confondues

Sources : Glouton, Statistique Canada