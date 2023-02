LHJMQ: Philippe Boucher quitte le hockey junior

Bombe dans la LHJMQ: Philippe Boucher a remis sa démission comme directeur-général des Voltigeurs de Drummondville, mettant ainsi officiellement un terme à son implication dans le hockey junior.

Les Voltigeurs ont annoncé la nouvelle sur Twitter mercredi en fin d’après-midi, semant une onde de choc dans le petit monde du hockey junior. Boucher était sous contrat avec l’équipe jusqu’en 2025-2026.

Stephan Leblanc (VP Hockey) assurera l'intérim avec le soutien de Steve Ahern (DG Adjoint) et Jean-Sébastien Perron (Recruteur Chef). pic.twitter.com/Ah8vWUtV1M — Voltigeurs de Drummondville (@VoltigeursDRU) February 8, 2023

Cette décision de l’ancien défenseur de la LNH est le fruit d'une réflexion entamée le 2 janvier dernier, après qu’il eut subi une commotion cérébrale lors d’un match de hockey amical, une blessure pour laquelle il peine encore à se remettre.

«Ça été difficile pour moi, la période des transactions et de ne pas pouvoir me reposer. J’ai été au repos lors des dix derniers jours et ça m’a permis de faire une réflexion et de penser beaucoup à mon avenir. Le fait que je vais avoir 50 ans bientôt et que j’ai de la misère à retrouver la santé à 100% m’a fait réfléchir», a-t-il expliqué au Journal.

Cette décision, assure-t-il, est strictement personnelle et ni reliée au passage plus difficile de l’équipe actuellement, ni à des frictions à l’interne.

«On a un super beau projet à Drummondville et j’aurais aimé y gagner une Coupe. Je crois beaucoup en les gens en place. Les deux prochaines années seront de superbes années.»

TERMINÉ LE HOCKEY JUNIOR

Cette décision vient aussi mettre un terme à son passage dans la LHJMQ, après avoir œuvré pour l’Océanic de Rimouski, les Remparts de Québec et les Voltigeurs.

«Le hockey junior, c’est terminé pour moi. C’est un emploi qui demande énormément de temps et d’énergie. En voyant que ma santé ne va pas bien, j’ai réalisé que de penser à moi devenait une priorité. Je ne veux plus avoir à me sentir mal d’aller jouer une semaine au golf ou d’aller voir mon fils jouer au hockey.»