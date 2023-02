Yassine Bounou finaliste pour le gardien de l’année

Le Montréalais d’origine Yassine Bounou, pièce importante du fabuleux parcours du Maroc à la Coupe du monde de soccer au Qatar, fait partie des finalistes au titre de gardien de l’année 2022 de la FIFA.

En décembre, l’athlète de 31 ans a aidé les Marocains à atteindre les demi-finales du prestigieux tournoi, une première pour un pays africain. Bounou a disputé six matchs, n’accordant au passage que cinq buts et éliminant de coriaces adversaires comme les Espagnols et les Portugais. Il a aussi vaincu son pays d’origine, le Canada, lors de la phase de groupes.

En Liga espagnole, le représentant du FC Séville a été l’un des meilleurs portiers de la compétition en 2021-2022 en ne donnant que 24 buts en 31 apparitions. Il a également réussi 13 jeux blancs.

Bounou sera opposé au gardien du Real Madrid Thibaut Courtois et à celui d’Aston Villa Emiliano Martinez. Ce dernier a remporté le Gant d’or de la Coupe du monde en aidant l’Argentine à l’emporter en finale, aux tirs au but devant la France.

Du côté des femmes, Ann-Katrin Berger (Chelsea), Mary Earps (Manchester United) et Christiane Endler (Olympique lyonnais) sont les finalistes.

Les récipiendaires des prix de l’année de la FIFA seront connus le 27 février, lors d’une cérémonie spéciale organisée à Paris.