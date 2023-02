Accident mortel à Saguenay: un motoneigiste décède après une collision avec un arbre

Un homme de 68 ans qui circulait à motoneige dans un sentier du secteur de Laterrière a perdu la vie après avoir percuté un arbre de plein fouet mercredi après-midi.

• À lire aussi: Le nombre de décès sur les routes atteint un sommet inégalé en 10 ans au Québec

• À lire aussi: Chicoutimi: une voiture chute dans la rivière Saguenay, 2 blessés mineurs

L’incident s’est produit vers 15h30 à quelques kilomètres derrière le chemin Saint-Isidore. C’est un proche du motoneigiste qui l’accompagnait sur un autre engin qui a contacté les autorités.

« Pour l’instant, il ne semble pas y avoir d’éléments de nature criminelle. L’alcool et la drogue ne semblent pas non plus être en cause, mais l’enquête se poursuit », indique Dominic Gagnon, porte-parole du Service de police de Saguenay.

La motoneige de la victime devra être expertisée pour savoir si un bris mécanique peut avoir joué un rôle dans cette affaire.

L’identité du motoneigiste devrait être dévoilée plus tard jeudi.