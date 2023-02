Don't worry, Mrs Lambropoulos!

Au Canada, on ne compte plus les histoires inventées sur le dos du méchant Québec, et ce fiel à l’égard des frogs provient souvent de l’intérieur même de notre petite province bonasse, par exemple de certaines circonscriptions du West Island.

L’histoire à dormir debout qu’a colportée la députée libérale fédérale de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, selon qui des médecins refuseraient dorénavant de soigner leur clientèle en anglais, s’inscrit dans une belle tradition canadienne !

Mais Mme Lambropoulos peut se rassurer : lorsque mon collègue de Qub Radio, Alexandre Morency-Ouellet, a appelé le bureau du premier ministre Justin Trudeau récemment, il est tombé sur une relationniste unilingue anglophone.

Et il ne faudrait surtout pas parler de l’épouse de Robert Bourassa, maltraitée à l’hôpital St. Mary’s, où elle n’a pas eu de soins en français – un cas malheureusement réel, celui-là...

Mensonges excusables

Même si votre légende urbaine ne correspond pas à la réalité, Mme Lambropoulos, ce n’est pas grave.

Les mensonges proférés pour dénigrer le Québec sont toujours excusables : pensez au « Montréal, territoire Mohawk non cédé », cette fausseté que le Canadien de Montréal continue impunément de répéter avant chaque partie.

En parlant du CPE géant qu’est devenu le Centre Bell, combien de joueurs sur la patinoire se soucient d’apprendre le français ? Même leur capitaine s’en fiche, au fond !

Quant à Mary Simon, la gouverneure générale qui ne parle pas le français, elle vient d’obtenir une augmentation de 40 000 $ ?

Anglicisation banalisée

Même nos bons gens d’affaires donnent des noms comme Goodfood ou Cook it à leurs compagnies, dont le Québec est si fier.

La ministre Pascale Déry parle d’attirer plus d’étudiants dans les cégeps francophones, mais elle n’osera jamais compromettre la suprématie des « sidjeps » comme Dawson, où les nôtres sont fiers de s’éloigner du Québec.

Alors oui, Mme Lambropoulos, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles !