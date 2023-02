Drame à Laval: «Je les ai consolés, je les ai bercés»

Geneviève Hamel et sa fille n’ont fait ni une ni deux, elles ont accouru au CPE Sainte-Rose où le drame venait de survenir, hier à Laval, afin de prêter leur aide.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Le Québec bouleversé par le drame de Laval; voici tous les développements

• À lire aussi: Drame à Laval: «Acceptez l'aide psychologique», dit Legault aux personnes touchées

• À lire aussi: «Tu vas être capable, tiens fort!»: le premier témoin raconte comment il a sauvé des enfants sous l’autobus

Elles habitent près de la garderie de la Terrasse Dufferin. «Je m’imaginais un accident, un chauffeur qui avait eu un malaise cardiaque, un malaise quelconque, qui avait perdu le contrôle. Je ne pouvais pas m’imaginer une seule seconde que c’était un événement volontaire», explique Geneviève Hamel.

Cette dernière entre dans la garderie en même temps que les premiers ambulanciers qui arrivent sur place.

Écoutez Me Walid Hijazi à l’émission de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio:

«Je n’ai pas eu de réflexion, je me suis dirigée où j’entendais des cris et des pleurs. On m’a donné des vêtements pour habiller les enfants, je me suis assise parterre avec eux. Je les ai consolés, je les ai pris dans mes bras, je les ai bercés», se remémore-t-elle avec émotions.

Mme Hamel tient à souligner l’aplomb du personnel de la garderie. «J’en ai vu pleurer, mais ils étaient tous en contrôle. Elles consolaient les enfants, les prenaient dans leurs bras.»

«Elles ne sont pas conscientes qu’elles ont été les héroïnes du moment», appuie-t-elle.

Geneviève Hamel a agi sous le coup de l’adrénaline hier. La poussière commence à retomber aujourd’hui. Comment se sent-elle?

«Je ne suis pas capable de mettre des mots sur comment je me sens, ça vient par grosses vagues d’émotions et je me mets à pleurer.»