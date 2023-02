Éducation: n’oubliez pas le personnel de soutien

On lisait dernièrement dans les pages du Journal que 4000 enseignants avaient donné leur démission au cours des trois dernières années. Cette pénurie est un enjeu majeur, mais il ne faudrait pas que cette question vienne éluder, une fois de plus, ce qui se vit au niveau du personnel de soutien.

Qu’on améliore les conditions de travail de nos collègues enseignants ne me pose aucun problème, au contraire. Néanmoins, à l’heure où le secteur public s’unit en front commun, il serait gravissime que les autres professions du milieu de l’éducation passent encore sous le radar.

Imaginez une école. Enlevez les enseignants, la direction et les professionnels. Tous les employés qui restent constituent le personnel de soutien. Il y a l’ensemble des éducatrices en service de garde, les éducatrices spécialisées, les préposés aux élèves handicapés qui agissent directement auprès de l’élève. Il y a aussi ceux qui œuvrent à l’entretien (concierge, ouvriers qui réparent tout et n’importe quoi), les secrétaires d’école et tout le personnel administratif, le soutien informatique et bien d’autres professions encore plus méconnues comme les techniciens en travaux pratiques ou en organisation scolaire. Je ne peux pas nommer tous les corps de métier que nous représentons. Sans eux, l’école prend le bord, comme le dit si bien notre slogan de mobilisation. Malgré cela, on nous oublie systématiquement.

Travailleur de l’ombre

Une bonne partie de la population méconnaît notre travail. On peut le déplorer, mais c’est ainsi. Ce qui est plus grave, c’est que dans les arcanes du ministère, plusieurs de nos patrons semblent n’avoir aucune idée de ce en quoi consistent nos fonctions. Il faut dire qu’à force de leur dérouler le tapis rouge lors de leurs visites dans les écoles, ils n’ont pas pu prendre conscience de la réalité. Les politiciens et hauts fonctionnaires sont parfois traités comme des monarques, alors qu’ils sont au service de la population.

Je serais curieux de voir les chiffres des démissions parmi le personnel de soutien. Nous sommes davantage exposés à la violence, à l’incivilité, mais surtout aux grands besoins psychosociaux des élèves. Nous n’avons pas le soutien dont bénéficient les enseignants et pour cause : le soutien, c’est nous !

Saviez-vous qu’un enfant avec des difficultés de comportement, qui est accompagné par une éducatrice spécialisée tout au long de sa journée de classe, n’a aucun encadrement supplémentaire au service de garde ? Lorsque la cloche sonne : les services disparaissent ! S’ils sont présents, c’est que la direction a consenti un effort financier.

La passion d’aider

Contrairement aux enseignants, la plupart de nos professions existent dans le secteur privé. En d’autres termes, il nous serait encore plus facile de nous replacer ailleurs. « Mais pourquoi restez-vous alors ? » serait-on tenté de demander. Pour la passion, pour la satisfaction de contribuer au bien-être des enfants. Malheureusement, cette flamme commence à faiblir. La violence, la surcharge de travail, le manque de reconnaissance et surtout la sensation d’être invisibles usent notre dévouement.

Je suis très préoccupé par la détresse psychologique de certains membres du personnel. La tape dans le dos se fait drôlement attendre et le besoin de reconnaissance est fondamental.

Les enseignants eux-mêmes vous le diront : sans le personnel de soutien, il n’y a pas d’école publique. Nous demandons juste à faire partie de la discussion, à être considérés dans le discours public, mais aussi, et surtout, à travers des propositions concrètes qui démontreront que nos patrons ont de la considération pour nous.

Photo fournie par Stéphane Rostin-Magnin

Stéphane Rostin-Magnin, Président par intérim du Syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs. Québec