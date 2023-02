Fitzgibbon ne craint pas le protectionnisme de Biden

Hier, le président américain, Joe Biden, a prononcé un discours inquiétant pour les entreprises québécoises et canadiennes devant le Congrès américain. Il a entre autres annoncé de nouvelles mesures protectionnistes, notamment de nouvelles normes pour exiger que tous les matériaux de construction utilisés dans les projets d’infrastructure fédéraux soient fabriqués en sol américain.

Du côté de Québec, on ne s’inquiète pas outre mesure de ce discours, car les ressources de la province – entre autres l’électricité peu chère, les minéraux critiques et l’aluminium – sont grandement convoitées par les Américains.

«Depuis longtemps, le Québec est et demeurera un fournisseur de choix pour le marché américain par la sécurité d’approvisionnement comme pour l’aluminium et d’autres matériaux essentiels aux projets d’infrastructures. Notre contrat d’exportation d’hydroélectricités, qui permettra de décarboner New York, démontre l’appétit de l’économie américaine pour le Québec», a répondu le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, au Journal.

«Nous allons continuer de valoriser et intégrer nos ressources naturelles, incluant les minéraux stratégiques, dans des chaînes d’approvisionnement Nord-Américaines», a-t-il ajouté.

Les métaux précieux

Les États-Unis et la Chine se livrent un combat géopolitique pour l’accès aux métaux rares, dont ceux du Canada comme le graphite, le cobalt ou le lithium. Au point où le département américain de la Défense est prêt à financer des projets de minières canadiennes, afin de développer une chaîne d’approvisionnement nord-américaine.

Le discours du président américain envoie donc un message mixte, souligne Simon-Pierre Savard-Tremblay, député du Bloc Québécois. « Avec L’Inflation Reduction Act [un programme américain de plusieurs centaines de milliards pour développer des énergies propres], il y a des incitatifs seulement pour les batteries électriques qui seraient construites en territoire américain. Ce serait bien si ça pouvait être modifié pour ‘’nord-américain’’», dit-il.

«Le président américain a signé une entente avec le premier ministre du Canada pour une stratégie nord-américaine d’approvisionnement. Alors en ce moment, on n’envoie vraiment pas un message de coopération nord-américaine », ajoute-t-il.