«Humour et paillettes» en vedette

Le Camping de Bonhomme sera animé par une royauté hors du commun, alors que les drag queens prendront le contrôle de l’endroit avec le spectacle Glamping, vendredi soir.

• À lire aussi: Carnaval de Québec: Matt Lang et Koriass sont prêts à faire sauter la baraque

« Pour faire honneur au lieu, on veut revisiter le concept du camping avec une bonne dose de glamour, d’humour et de paillettes », explique Barbada, l’artiste qui animera la soirée.

Photo fournie par Barbada

Avec ses compères Jojo Bones, Adriana et Lady Boom Boom, elle promet une prestation musicale variée qui réchauffera les curieux qui viendront y assister.

« On mise sur une ambiance estivale et familiale, avec des chansons entraînantes et un bloc francophone. »

Les quatre reines devront cependant faire face à un ennemi inhabituel : le froid. Est-ce possible d’allier glam et confort ?

« C’est notre plus grand défi, c’est évident, mais ça ne devrait pas trop nuire à la performance, souligne Barbada. On va devoir rallonger quelques costumes ! »

« Pourquoi pas ? »

Questionné à savoir ce qui pousse l’organisation à mettre de l’avant l’art de la drag et ses artisans, le directeur de la programmation du Carnaval, Jérôme Deschênes, répond du tac au tac.

« Pourquoi pas ? s’exclame-t-il. C’est une forme d’art comme les autres et nous voulons toutes les inclure, comme le cirque, la danse, la musique et la sculpture. Ça va de soi d’offrir une place de choix à la drag. »

Le Carnaval n’en est d’ailleurs pas à sa première expérience avec cette forme d’expression artistique. Plusieurs événements ont également eu lieu en collaboration avec le cabaret Le Drague dans les dernières années.

Les drag queens prennent également part aux défilés de nuit pour la première fois cette année.

Hors des sentiers battus

« On aime briser les conventions en offrant une programmation variée, qui va rejoindre un maximum de public. Pour nous, c’est important de préserver les traditions, comme Bonhomme, les défilés et le palais, mais c’est aussi crucial de bonifier notre offre avec des nouveautés rafraîchissantes », poursuit M. Deschênes.

Barbada et sa bande sont bien contentes de pouvoir de plus en plus s’exprimer pleinement ailleurs que sous la lumière des cabarets.

« La drag est bien présente dans l’espace public et pourtant, ça reste un art méconnu. On espère que le plus de gens possible prendront le temps de venir voir ce que c’est réellement. »

Le spectacle Glamping

Les drag queens Barbada, Lady Boom Boom, Adriana et Jojo Bones sur scène

Offre musicale variée dont un bloc de chansons francophones

Au Camping de Bonhomme à 20 h vendredi soir