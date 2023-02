«Il se pendait au plafond»

Le directeur du festival le Phoque OFF garde un vif souvenir du concert « mémorable » d’Hubert Lenoir, en 2018, à la sortie de l’album Darlène.

« C’était son premier show ever », rappelle Patrick Labbé, qui s’est entretenu avec Le Journal avant que débutent, vendredi soir, les premiers concerts de ce rassemblement musical hivernal présenté à Québec depuis 2015.

À l’exception de quelques gens branchés de l’industrie, personne ne soupçonnait que ce jeune artiste de Québec deviendrait une sensation grâce à sa chanson Fille de personne II.

Ce fameux concert avait d’ailleurs eu lieu... dans les bureaux de l’entreprise Lepointdevente.com, dans la basse-ville de Québec. Pour y aménager une petite scène, il avait fallu tasser dans un coin les postes de travail des employés.

« On devait être 150 dans ce petit local, beaucoup de gens de maisons de disques et de festivals. Je me souviens encore de Hubert qui était debout sur le monde et qui se pendait au plafond. The rest is history, comme on dit », raconte Patrick Labbé.

Avant le FEQ

Au fil des ans, d’autres artistes d’ici se sont fait les dents au Phoque OFF avant de grimper les échelons. En 2015, Caravan et Sandveiss, deux groupes inconnus, étaient à l’affiche. Quelques mois plus tard, Sandveiss ouvrait pour Megadeth sur les plaines d’Abraham.

« Ariane Roy a été sur la programmation deux ou trois ans d’affilée avant que ça explose pour elle », signale aussi M. Labbé.

Le Phoque OFF se fait une fierté de faire découvrir des artistes émergents à ceux qui fréquentent ses scènes.

« Nous ne sommes vraiment pas le même modèle que le Festival d’été, mais ce qui joue chez nous va finir par jouer chez eux », indique le directeur du festival.

Volet international

Même s’il conserve toujours son parti pris pour la découverte d’artistes « de la ville de Québec, de la province de Québec et du Canada », le Phoque OFF prend de l’expansion. Grâce à l’arrivée du commanditaire majeur Sirius, des artistes internationaux sont sur la grille 2023.

En plus du groupe canadien de noise-rock Metz, on remarque la présence de la rappeuse américano-égyptienne Felukah, connue pour sa participation à une des chansons officielles de la récente Coupe du monde de football, et un quatuor de DJ belges.

Le Phoque OFF débute vendredi soir. La chanteuse Vanille sera notamment au Pantoum. Pour toute la programmation, allez sur phoqueoff.com.