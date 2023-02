Le coroner publie son rapport un an après un suicide au palais de justice

La mort d’un détenu de 51 ans en cellule du palais de justice de Sherbrooke, survenue le 21 mars dernier, est attribuable à une surveillance défaillante de la part des autorités, a révélé le coroner dans son rapport rendu public jeudi.

Ce jour-là, l’homme a subi son enquête sur remise en liberté au Palais de justice de Sherbrooke. À la suite de la décision du tribunal qui faisait en sorte que l’accusé demeurait détenu, ce dernier s’est enlevé la vie dans sa cellule du palais de justice. Dans son rapport, le coroner Richard Drapeau a mentionné que les bandes vidéos démontrent que M. Ouellette a installé sa ceinture autour de son cou vers 12h37. Ce n’est que vers 13h54 qu’un agent des services correctionnels l’a trouvé inanimé.

«Comment se fait-il que M. Ouellette se soit pendu dans une cellule au palais de justice et n’ait été découvert qu’environ une heure vingt minutes plus tard?» s’est questionné Me Drapeau. Plus loin, il a écrit : «Un agent à la centrale du quartier de détention du palais de justice avait comme tâche de surveiller un seul détenu et a failli à sa tâche. Des mesures disciplinaires ont donc dû être imposées.»

Me Richard Drapeau n’émet aucune recommandation puisque des mesures ont déjà été prises après cet évènement pour réduire le risque d’incident dans les cellules du palais de justice, comme le retrait des ceintures et des lacets des détenus.