Parfaite retrouve toute sa vigueur

Nouvelle identité, nouveau continent. Joe Goldberg repart à neuf dans la quatrième saison de You (Parfaite en français), revigorant ainsi une série qui en avait grand besoin.

D’abord, un avertissement : ce texte contient quelques divulgâcheurs à propos de la troisième saison de You. Si elle dort encore dans votre file d’attente Netflix – même plus d’un an après sa sortie ! –, on vous conseille de cesser votre lecture ici.

Joe Goldberg est donc de retour après plus d’une année d’absence. Et il s’en est passé des choses depuis le dernier épisode : après avoir feint sa mort, il a posé ses pénates en Europe pour s’y offrir un nouveau départ. Enseignant désormais la littérature sous le nom de Jonathan Moore dans une université britannique, le meurtrier repenti a réussi à dompter ses pulsions violentes, selon toute vraisemblance.

Mais lorsqu’un tueur en série s’en prend aux membres de sa nouvelle clique, les démons du passé de notre héros risquent fort bien d’être exposés au grand jour.

Toujours basés sur l’œuvre littéraire de Caroline Kepnes, ces nouveaux épisodes font désormais fi des codes et des conventions établis dans les trois premières saisons. C’est en effet dans une formule classique de meurtre et mystère à la Agatha Christie que Joe Goldberg revient sur nos écrans... cette fois-ci en tant que victime (ou complice ?) potentielle.

Dynamisée

Et c’est tant mieux. Car après trois saisons, You (ou Parfaite, dans sa version française) versait de plus en plus dans la redite, son intrigue devenant moins prenante chaque fois. Mais plus maintenant. La série retrouve enfin son erre d’aller et nous revient entièrement dynamisée.

Ce changement radical dans la formule, en plus du déménagement outre-Atlantique, se veut donc une bouffée d’air frais pour les fans de la première heure. Même Penn Badgley semble requinqué par l’exercice et nous offre une performance remarquablement envoûtante.

Les cinq premiers épisodes de la quatrième saison de You sont diffusés sur Netflix à compter d’aujourd’hui. Les cinq suivants débarqueront le 9 mars.