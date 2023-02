Radio-Canada: le combat de Mme Tait contre Poilievre est-il à propos?

C’est la première fois à ma connaissance que le grand patron de CBC/Radio-Canada engage le combat contre un chef politique.

Dans une entrevue accordée lundi au Globe and Mail, Catherine Tait a attaqué de front Pierre Poilievre, chef de l’opposition à Ottawa. Elle l’accuse d’utiliser sa campagne « Defund the CBC » pour garnir les coffres du parti. Elle a déclaré que Poilievre chapeaute une campagne de souscription en ligne par le slogan : « Nous allons vous épargner un milliard, s’il vous plaît envoyez-nous 20 $ ! »

À moins qu’il s’agisse d’une campagne qui m’ait échappé, Mme Tait interpréterait ainsi à sa façon la campagne : « Defund the CBC », « Arrêtez de financer la CBC ». Il s’agit en fait d’une pétition en ligne du Parti conservateur « demandant au gouvernement libéral d’arrêter de financer la CBC afin d’économiser l’argent des contribuables et de garantir une presse libre et concurrentielle dans le paysage médiatique canadien ». L’entrevue de Mme Tait au Globe and Mail marque un surprenant changement d’attitude de la haute direction de CBC/Radio-Canada envers les autorités politiques.

DES COUPES BÉNÉFIQUES

Au milieu des années 1990, le premier ministre Jean Chrétien disait pis que pendre du diffuseur public. De leur côté, les PDG de l’époque, Gérard Veilleux et Tony Manera, rongeaient leur frein en silence. Quand Chrétien amputa le budget du diffuseur de plus de 400 millions $, forçant la mise à pied de centaines d’employés, Manera se contenta de démissionner invoquant des « raisons personnelles ». C’est beaucoup plus tard qu’il attribua son geste à cette coupe brutale.

En fin diplomate, Hubert Lacroix se garda bien d’attaquer le gouvernement Harper lorsqu’il effectua des coupes de 115 millions $ dans le budget de la société d’État. À part celui de Justin Trudeau, tous les gouvernements, ceux de Mulroney, Chrétien, Martin et Harper, ont farfouillé dans les budgets de CBC/Radio-Canada. Cela n’a pas empêché le diffuseur public de passer au numérique et à la diffusion continue, en plus d’ajouter des services comme CBC Gem, CBC Listen, TOU.TV, OhDio, etc.

Les coupes effectuées par les divers gouvernements furent souvent à l’origine d’une gestion plus serrée. C’est un secret de polichinelle qu’une émission de CBC/Radio-Canada implique encore aujourd’hui plus de personnel qu’une émission semblable produite par un réseau privé.

POILIEVRE N’EST PAS IDIOT

Malgré les propos incendiaires qu’il tient sur la CBC, je ne crois pas un instant que Pierre Poilievre mettra la clé sous la porte. L’homme, qui a grandi en Saskatchewan dans une famille francophone et dont la femme est québécoise, connaît l’importance de Radio-Canada pour le Québec et pour les minorités francophones du pays. Si son flair politique a pu le conduire jusqu’à la tête du Parti conservateur, il finira bien par comprendre qu’on ne peut fermer la CBC. Tout au plus réduira-t-il son financement comme l’ont fait tous les premiers ministres depuis Chrétien et comme le souhaitent à peu près la moitié des Canadiens.

Ses cotes d’écoute sont misérables, soit ! Mais la CBC n’en reste pas moins le réseau anglophone qui produit le plus grand nombre d’émissions originales, qu’il s’agisse de dramatiques, de variété, d’information ou d’affaires publiques.

Quant à la radio de la CBC, les anglophones du pays y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. C’est en quelque sorte le seul ciment d’une certaine unité canadienne.

Pour le plus grand bien de CBC/Radio-Canada, Mme Tait aurait tout intérêt à faire le dos rond. Comme l’ont fait sagement tous ceux qui l’ont précédée.